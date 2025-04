Umbria Antonio muore nella casa in fiamme

nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Nel rogo - forse partito dal caricabatterie del cellulare secondo una prima ricostruzione dei fatti - è morto Antonio Castagnetti, 75 anni, pensionato.L'uomo è stato trovato morto a terra. Perugiatoday.it - Umbria, Antonio muore nella casa in fiamme Leggi su Perugiatoday.it Drammatico incendio in un appartamento di via Montebello, a Terni,notte tra il 4 e il 5 aprile. Nel rogo - forse partito dal caricabatterie del cellulare secondo una prima ricostruzione dei fatti - è mortoCastagnetti, 75 anni, pensionato.L'uomo è stato trovato morto a terra.

Umbria, Antonio muore nella casa in fiamme. Umbria, Antonio muore nella casa in fiamme. Pensionato muore nell’incendio in casa. Incendio a Terni. Le fiamme potrebbero essere partite da un caricabatterie. Morto 75enne. Terni, chi era l'uomo di 61 anni travolto e ucciso da un'auto all'incrocio. Faceva il conducente di bus. Lascia moglie e due figli. Incidente mortale sulla Statale 71 Calvi, morto Francesco Caraffa. Ne parlano su altre fonti

Anziano muore nell’incendio in casa. Prova a fuggire, ucciso dal fumo - L’autopsia ha esaminato i colpi inferti tra schiena e collo da Stefano Argentino alla studentessa uccisa. Trovato un coltellino sul luogo del delitto. Cosa ha detto la mamma del giovane ai carabinieri ... (msn.com)

Incendio in casa a Terni, muore 75enne - Un uomo di 75 anni è morto a seguito dell'incendio della sua abitazione a Terni, in zona san Giovanni. I vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa che hanno notato il fumo sprigionarsi ... (rainews.it)

Tragedia nella notte a Terni, uomo di 75 anni muore in un incendio in casa - In casa divampa un incendio e un uomo di 75 anni muore. Tragedia in una casa di Terni nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile. Nell'appartamento al terzo piano di un palazzo in via Montebello, sec ... (corrieredellumbria.it)