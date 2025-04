Ultimatum Chiesa | Serie A avvisata testa a testa per il ritorno

Chiesa nuovamente accostato a un ritorno in Serie A, scatta l'Ultimatum che può decidere il futuro dell'attaccanteRispetto a quanto avveniva fino ad alcuni anni fa, molti più giocatori italiani hanno tentato l'avventura in campionati esteri. Non per tutti, però, è stato facile confrontarsi con un calcio differente da quello conosciuto. Di sicuro, non è stato facile quest'anno, anzi, per Federico Chiesa, che sta vivendo una stagione a dir poco tormentata.Ultimatum Chiesa: Serie A avvisata, testa a testa per il ritorno – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)L'attaccante classe 1997, in chiusura dello scorso mercato estivo, ha lasciato la Juventus per accasarsi al Liverpool. Ma con i 'Reds', tra problemi di adattamento tecnico, tattico, psicologico e fisico, ha visto pochissimo il campo.

