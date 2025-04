Ultima giornata di Eccellenza | Certaldo e Mobilieri Ponsacco in lotta per il play-out

Ultima giornata di Eccellenza oggi (fischio d'inizio alle 15) anche per le tre formazioni locali impegnate nel girone A. Al momento l'unica sicura che la sua stagione non si concluderà questo pomeriggio è il Certaldo, che si dovrà giocare la permanenza in categoria nel play-out col Mobilieri Ponsacco. Resta solo da capire chi potrà giocare in casa arrivando davanti in classifica. A 90 minuti dalla fine, infatti, le due compagini sono appaiate a quota 30. I viola valdelsani (squalificato Signorini), saranno impegnati al Masini di Santa Croce sull'Arno contro il fanalino di coda e da tempo retrocesso Cuoiopelli, mentre i rossoblù pisani ospiteranno al "Pagni" di Peccioli il Fucecchio. Rispetto ai viola valdelsani, un incontro decisamente più ostico visto che i bianconeri hanno ancora la possibilità di qualificarsi ai play-off chiudendo alla grande un girone di ritorno strepitoso.

