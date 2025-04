Ucraina-Usa delegazione Kiev negli Stati Uniti prossima settimana per nuova bozza accordo minerali

Ucraina invierà una squadra a Washington la prossima settimana per avviare i negoziati su una nuova bozza di accordo sui minerali, che darebbe agli Stati Uniti l’accesso alle preziose risorse minerarie di Kiev. Lo ha riferito ad Associated Press la vicepremier e ministra Ucraina dell’Economia, Yuliia Svyrydenko, durante un viaggio nel nord dell’Ucraina. La delegazione di Kiev includerà rappresentanti dei ministeri di Economia, Esteri, Giustizia e Finanze.Svyrydenko: “Inizia una nuova fase nelle relazioni con gli Stati Uniti”Svyrydenko ha precisato che la nuova bozza, che nei giorni scorsi è stata fatta circolare da alcuni parlamentari ucraini, riflette al momento solo la posizione degli Usa e non è una posizione comune: “Quello che abbiamo ora è un documento che riflette la posizione del team legale del Tesoro degli Stati Uniti. Lapresse.it - Ucraina-Usa, delegazione Kiev negli Stati Uniti prossima settimana per nuova bozza accordo minerali Leggi su Lapresse.it L’invierà una squadra a Washington laper avviare i negoziati su unadisui, che darebbe aglil’accesso alle preziose risorse minerarie di. Lo ha riferito ad Associated Press la vicepremier e ministradell’Economia, Yuliia Svyrydenko, durante un viaggio nel nord dell’. Ladiincluderà rappresentanti dei ministeri di Economia, Esteri, Giustizia e Finanze.Svyrydenko: “Inizia unafase nelle relazioni con gli”Svyrydenko ha precisato che la, che nei giorni scorsi è stata fatta circolare da alcuni parlamentari ucraini, riflette al momento solo la posizione degli Usa e non è una posizione comune: “Quello che abbiamo ora è un documento che riflette la posizione del team legale del Tesoro degli

