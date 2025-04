Dmitriev: presto nuovi colloqui Russia-Usa. Casa Bianca: niente dazi a Mosca perché stiamo trattando - Nuovo raid su Kiev. Mosca: "Avanziamo a Sumy". Kiev smentisce: "È una fake news".

Ucraina smentisce la conquista russa del villaggio di Basivka.

Guerra Ucraina - Russia, le news del 30 gennaio. Zelensky: “Nove morti e 13 feriti nell’attacco su Sumy”.

Kursk, scontri al confine. Putin rivendica l'avanzata in Ucraina ma Kiev smentisce: «Una menzogna».

Guerra, ultime notizie. Inviato Usa: «Israele ha iniziato ritiro da sud del Libano». Gaza, Idf accusato di aver sparato su convoglio Onu.

Perché Giuseppe Conte non dice il vero sugli accordi di Istanbul per la pace in Ucraina.