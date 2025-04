Ucraina nuovo attacco della Russia | pioggia di missili su Kiev incendi e feriti nella capitale

nuovo attacco della Russia contro l'Ucraina nella mattinata di oggi, 6 aprile. Diversi missili balistici sono stati lanciati prendendo di mira anche la capitale Kiev, riferisce il Kyiv Independent. Almeno tre persone sono rimaste ferite nel distretto di Darnytskyi, ha riferito il sindaco Vitali Klitschko che ha parlato di esplosioni e detriti caduti.

