Justcalcio.com - Tuttosport – Baschirotto rimedia all’autogol di Gallo

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-06 14:29:00 Arrivano conferme da:LECCE – Scontro diretto per la lotta salvezza al Via del Mare con Lecce e Venezia che pareggiano per 1-1 per un punto che fa parzialmente contento Giampaolo. I giallorossi interrompono la striscia di 5 sconfitte consecutive e allunganoa +3 sull’Empoli terz’ultimo (26 a 23) mentre per i lagunari si tratta del 5° pareggio nelle ultime 6 partite che li tiene al 19° posto (21 punti) a -2 dai toscani.Lecce-Venezia, la partitaDopo un primo tempo molto equilibrato con l’unica azione pericolosa arrivata nei minuti di recupero con Tete Morente (iagonale mancino fuori), la partita si sblocca ad inizio ripresa e sono gli ospiti a piazzare il colpo.con l’aiuto dei padroni di casa: al 50? punizione di Zerbin dalla destra conche per anticipare Gytkjaer ed allontanare la sfera in scivolata beffa il suo stesso portiere per l’1-0 lagunare.