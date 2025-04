Tutto pronto per il Concorso Internazionale di Flauto Domenico Cimarosa

Flauto. Dal 9 all'11 aprile prossimi, lo splendido "Salone Romano" farà da cornice alla XXVII edizione del Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa", un appuntamento di prestigio, che si. Casertanews.it - Tutto pronto per il Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa" Leggi su Casertanews.it Il cuore musicale di Aversa tornerà a battere all'unisono con il virtuosismo dei talenti del. Dal 9 all'11 aprile prossimi, lo splendido "Salone Romano" farà da cornice alla XXVII edizione deldi", un appuntamento di prestigio, che si.

