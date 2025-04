Tutti i rischi di imporre i dazi agli Usa

Laverita.info - Tutti i rischi di imporre i dazi agli Usa Leggi su Laverita.info Il leader dei popolari e la Von der Leyen intendono vendicarsi di Trump colpendo le Big Tech, per le quali, però, non esiste un’alternativa made in Ue. Col muro contro muro finiremmo tra le braccia dell’autocrate Xi.

Tutti i rischi di imporre i dazi agli Usa. Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa. I dazi americani colpiscono Lecco, a rischio 85 milioni. Trump scatena duri dazi contro tutti: alla Ue il 20%, alla Cina il 34%, il 25% sulle auto. Trump e dazi reciproci: cosa sono e cosa rischiano Italia e UE. Tutti i rischi per l’export italiano dei dazi di Trump. Ne parlano su altre fonti

Cosa sono i dazi e come sono stati calcolati: perché Trump ha imposto il 20% all’Italia e all’Ue - Il 9 aprile dovrebbero entrare in vigore i dazi 'reciproci' nei confronti di moltissimi Paesi, tra cui l'Ue, le cui importazioni verranno tassate al 20% ... (fanpage.it)

Dazi Usa, quali sono i rischi per l'Italia: dai farmaci ai trasporti, ecco come cambiano i prezzi - Le tariffe imposte dagli Stati Uniti sulle importazioni europee sono entrate in vigore ieri, 2 aprile, alle 22 ora italiana, segnando l'inizio della strategia sui dazi annunciata ... (msn.com)

Perché Trump ha imposto i dazi (e altre 6 cose da capire sulla «manovra protezionistica più violenta» da 95 anni in qua) - Donald Trump ha festeggiato alla sua maniera il day after della pioggia di dazi con cui ha seppellito il mondo e – giura – ha «liberato» l’America dallo «sfruttamento» commerciale che a suo avviso ... (msn.com)