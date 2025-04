Tudor | La Roma è in un ottimo momento e Ranieri è un maestro la sua carriera parla per lui; ecco perchè Vlahovic ancora titolare

Tudor, tecnico della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro la Roma Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma Juve. Di seguito le parole del tecnico bianconero. SULLA PARTITA- «La Roma è una squadra ben allenata, in un buon momento. Ci aspettiamo . Calcionews24.com - Tudor: «La Roma è in un ottimo momento e Ranieri è un maestro, la sua carriera parla per lui; ecco perchè Vlahovic ancora titolare» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Igor, tecnico della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro laIgorhato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio diJuve. Di seguito le parole del tecnico bianconero. SULLA PARTITA- «Laè una squadra ben allenata, in un buon. Ci aspettiamo .

