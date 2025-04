Tudor cambia ancora | che rivoluzione per la Roma

Igor Tudor è pronto a varare la sua seconda Juventus. Dopo la vittoria contro il Genoa all'esordio, si alza nettamente il livello dell'avversario. C'è da sfidare la Roma, la squadra più in forma del campionato e reduce da sette vittorie consecutive. Insomma, una sfida non da poco contro una rivale diretta per il quarto posto, ultimo utile per volare in Champions League.E Tudor sa che si gioca gran parte delle sue chance di poter restare sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione. Il quarto posto è infatti una priorità assoluta per il club e la permanenza del croato alla Continassa non può non prescindere dal risultato.Juve, via al 3-4-3: nuova panchina per due bigEcco perché Tudor è pronto a scelte anche in controtendenza, decisamente di rottura.

