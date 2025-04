Juventusnews24.com - Tudor a DAZN: «Ci aspettiamo una partita difficile ma abbiamo lavorato bene. Vlahovic? Le gerarchie si stabiliscono di partita in partita»

di Redazione JuventusNews24Igorha parlato così ai microfoni diprima di Roma Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul matchIgorha parlato ai microfoni dinel pre-di Roma Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.SULLA- «La Roma è una squadra ben allenata, in un buon momento. Ciunamaquesta settimana. Ranieri? Va copiato in tutto, la carriera parla per lui. Non lo conosco personalmente ma so cosa pensa la gente di lui, ha fatto la storia di questo lavoro».SULLA FORMAZIONE – «Questa è stata la prima settimana di lavoro,e siamo concentrati. Nel calcio di oggi sono tutti importanti, decidono spesso le partite quelli che entrano. Vogliamo andare forti ed essere giusti in tutte e due le fasi».