Ilfattoquotidiano.it - Trump vuole usare i dazi come forma di ricatto politico: si comporta ancora da imprenditore senza scrupoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla fine del secolo scorso, quando la globalizzazione prendeva il sopravvento e con lei la delocalizzazione e la cartolarizzazione del debito, nessuno avrebbe mai previsto il crollo della Lehman Brothers: nessuno possiede la sfera di cristallo, non esiste in economia e finanza, e la riprova è che anche la crisi del .com è arrivata inaspettata.Accettata questa realtà, la crisi attuale non è sistemica né di mercato, ma politica. Donaldha inferto il primo colpo di una guerra deiche rischia di disintegrare trent’anni di accordi commerciali. Ed è giusto domandarsi se l’amministrazionesia inconsapevole delle sue conseguenze o se dietro questa ‘follia commerciale’ ci sia un piano di lungo periodo. La speranza è che quest’ultimo davvero esista, anche se lacunoso e inefficiente.