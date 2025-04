Lettera43.it - Trump vuole i chip di Taiwan: l’isola teme di perdere lo scudo di silicio

Leggi su Lettera43.it

Quando si mette piede nel parco scientifico di Hsinchu, sulla costa occidentale di, sembra di entrare in una città nella città. In un’area di 1400 ettari operano circa 400 compagnie high-tech che generano il 10 per cento del prodotto interno lordo e il 30 per cento delle esportazioni del. Tutto è cominciato qui.La Silicon Valleyese diventata la capitale mondiale deiQuando è stato fondato nel 1980, il parco era una landa desolata. I vecchi capitani d’industria come Hsieh Chi-chia della Microelectronics Technology raccontano che nei dormitori c’erano i serpenti e le scuole non avevano studenti. Oggi, invece, questo luogo è considerato la Silicon Valleyese e la capitale mondiale dei: Stati Uniti e Cina continentale non possono prescindere dai suoi micro, che qualcuno ha ribattezzato «petrolio elettronico».