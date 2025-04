Bergamonews.it - Truffava utenti con annunci falsi online, un bergamasco denunciato per frode informatica

Un giovane residente nella Bergamasca è statoperdopo aver truffato un cliente con un falso.I carabinieri sono risaliti all’uomo a seguito di una segnalazione paritta da un cittadino residente a Barbiano, in Alto Adige: dopo aver trovato uno su una piattaforma in rete, quest’ultimo ha acquistato un accessorio per una carabina al costo 1.300 euro.L’accessorio, però, non è mai arrivato a destinazione, visto che l’o era falso. Così ha raccontato l’accaduto ai militari, che subito si sono messi sulle tracce del truffatore.L’indagine ha portato alla segnalazione del, che ora è stato: il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, con somme di denaro accreditate a suo nome utilizzando false generalità.