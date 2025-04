Thesocialpost.it - Trovato il cadavere di una donna sul greto del Serio: si indaga per omicidio

Alzano Lombardo – Il corpo senza vita di una, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, è stato rinvenuto nella mattinata di domenica 6 aprile suldel fiume, all’altezza del ponte della statale 671, al confine tra Alzano Lombardo e Ranica, all’imbocco della Val Seriana.L’allarme è scattato intorno alle 10 del mattino, quando una segnalazione al 112 ha indicato la presenza di unsotto al cavalcavia, in una zona frequentata da chi percorre la pista ciclabile che costeggia il fiume. Sul posto sono giunti i carabinieri, il pubblico ministero di turno Giulia Angeleri, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.La, dalla carnagione chiara e parzialmente svestita, è stata trovata in una porzione asciutta dell’alveo: il corpo non era bagnato, un elemento che fa escludere, almeno in prima battuta, il trascinamento da parte della corrente.