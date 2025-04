Spazionapoli.it - Troppo Valentine per Napoli Basket, tonfo a Trieste 109-82: sabato decisiva contro Varese

Brutto, pigro e impreciso: torna Ross dall’infortunio eè chirurgico dall’arco, Pullen chiude con 0 su 5 da 3Pessima gara del, che dopo aver conquistato tre successi di fila crolla a, ai piedi die Colbey Ross. Malissimo in difesa, con rotazioni lente, fuori tempo e maglielarghe in area. E malissimo anche dall’arco.Primo quartoBuon approccio dinei primi minuti, ma ritmi molto frenetici e tanti errori da parte di entrambe le squadre. Solo 1 su 10 dall’arco per gli azzurri nel primo periodo, grazie ad una tripla di Pangos.fuoriesce nel finale, grazie a Colbey Ross dopo l’intervento chirurgico al pollice destro e i due mesi di stop forzati. 17-15Secondo quartoentra in partita con due bombe da tre.