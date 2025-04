Mistermovie.it - Tron Ares Trailer italiano con Jared Leto, Data di Uscita e Anticipazioni

Leggi su Mistermovie.it

Preparati, fan di! Il primodiè finalmente uscito e promette scintille. Diretto da Joachim Rønning, questo terzo capitolo della sagadi Disney arriverà nei cinema americani il prossimo ottobre. Ma cosa ci rivela questo: Un Essere Artificiale nel Mondo RealeIldici introduce anei panni di, un essere artificiale inviato dal mondo digitale alla realtà con una missione pericolosa. Questo ruolo segna un nuovo capitolo per, immergendolo in un universo fantascientifico ricco di azione e mistero. Sarà interessante vedere come interpreterà questo personaggio complesso e quale impatto avrà sulla trama.ilhttps://www.youtube.com/watch?v=fJHnf9I50dY Julian Dillinger: Un Nuovo Cattivo all'OrizzonteMa non è tutto: Evan Peters interpreterà un villain di nome Julian Dillinger, un antagonista che sicuramente darà filo da torcere ad