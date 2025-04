Tvzap.it - Tragico incidente, morti tutti giovani: chi sono le vittime

Sembrava una serata come tante, fatta di musica, sorrisi e auguri di compleanno. Invece, nel cuore della notte, tutto si è spezzato. Quattrovitestate spezzate in un attimo in unstradale che ha lasciato sgomenta un’intera comunità. Lungo la provinciale 110, tra Lizzano e Faggiano, in provincia di Taranto, si è consumato un. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo alle, tutte di età compresa tra i 16 e i 23 anni. Una dinamica ancora da chiarire, ma un dolore che non ha bisogno di spiegazioni. Ecco chi erano icoinvolti in questo drammatico schianto.Leggi anche: Due uomini investiti sui binari: circolazione in tilt in ItaliaLeggi anche: Bimbo di 5 anni muore dopo aver bevuto un succo di frutta, c’entra la madre: cosa ci aveva messo dentroa Lizzano, chileA perdere la vita nel terribilenella notte tra il 5 e il 6 aprile,stati Giorgio Massaro, 23 anni, che era alla guida dell’auto, Paolo Marangi, 19 anni, e due ragazze minorenni: Giorgia Narducci e Anita Di Coste, entrambe di 16 anni.