Thesocialpost.it - Tragico incidente in montagna, Giovanni muore a 40 anni: “In un crepaccio”

Leggi su Thesocialpost.it

Una gita di scialpinismo si è trasformata in tragedia sul versante francese del Monte Bianco, dove sabato 5 aprile ha perso la vitaAndreis, 40, imprenditore originario di Cles, in Val di Non. L’uomo è precipitato per circa 30 metri in unnella zona della Vallée Blanche, a circa 3.000 metri di quota, durante un’escursione organizzata dalla Società Alpinisti Tridentini (Sat).Secondo le prime ricostruzioni, Andreis era in testa a un gruppo composto da una ventina di persone provenienti dal Trentino-Alto Adige, tutte esperte e ben equipaggiate. Il ponte di neve che stava attraversando ha improvvisamente ceduto sotto il suo peso, facendolo sprofondare nel vuoto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del Pghm di Chamonix, giunti in elicottero, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.