Tragedia sul Monte Bianco, scialpinista italiano muore precipitando in un crepaccio.

È morto dopo essere precipitato in unnella Valle Blanche, sul versante francese del massiccio del. Lasi è consumata ieri, a circa 3.000 metri di altitudine. Giovanni Andreis, 40 anni di Cles (in Trentino Alto Adige) era un socio della Società Alpinisti Tridentini (Sat), la più vasta sezione all'interno del Club Alpino. Titolare di un'officina di mezzi agricoli, molto conosciuto in Val di Non, faceva parte di una spedizione che sarebbe dovuta durare due giorni. Il gruppo della Sat di Cles era partito da Courmayer, salendo con la funivia Skyway. Avrebbero dovuto, tramite una traversata definita impegnativa, giungere al rifugio Cosmiques, dove avrebbero pernottato. Non ci sono mai arrivati.