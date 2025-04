Tragedia sfiorata per Francesca Cipriani quasi morta per un’operazione | ecco cosa è successo

Francesca Cipriani è quasi morta per un'operazione chirurgica. cosa è accaduto all'ex gieffina? Come sta oggi? ecco cosa è successo!Leggi anche: Francesca Cipriani ha una laurea: in cosa è laureata? Perché è famosa oggi?Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Francesca Cipriani ha svelato alcuni aspetti drammatici che fino a ora aveva tenuti segreti. Pare che l'ex Pupa sia stata in pericolo di vita e stava sul punto di morire a causa di un intervento chirurgico. ecco tutta la verità! View this post on InstagramA post shared by Francesca Cipriani D'Altorio (@FrancescaCiprianiofficial)Francesca Cipriani: Tragedia sfioratacosa è accaduto all'ex gieffina di così tremendo? Francesca Cipriani stessa ha confessato che più volte ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto fisico.

