Tragedia nel Tarantino quattro giovani sono morti in un incidente stradale a Lizzano

Tragedia nella notte nel Tarantino, quattro giovani sono morti la notte scorsa in un terribile incidente stradale sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano. Le vittime, due ragazzi di 23 e 19 anni e due ragazze minorenni, erano a bordo di una Fiat Idea. Secondo i primi rilevamenti la vettura, per cause ancora da accertare, si è ribaltata all'uscita da una curva finendo a schiantarsi contro un albero verificato nei pressi della centrale Enel di Lizzano. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale. Notizia in aggiornamento Quotidiano.net - Tragedia nel Tarantino, quattro giovani sono morti in un incidente stradale a Lizzano Leggi su Quotidiano.net Roma, 6 aprile 2025 -nella notte nella notte scorsa in un terribilesulla provinciale 110 che collegaa Faggiano. Le vittime, due ragazzi di 23 e 19 anni e due ragazze minorenni, erano a bordo di una Fiat Idea. Secondo i primi rilevamenti la vettura, per cause ancora da accertare, si è ribaltata all'uscita da una curva finendo a schiantarsi contro un albero verificato nei pressi della centrale Enel di. Sul postoaccorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Notizia in aggiornamento

