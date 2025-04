Thesocialpost.it - Tragedia nel Tarantino: quattro giovani morti in un incidente sulla provinciale 110

Leggi su Thesocialpost.it

Lizzano (Taranto) – Un tragicostradale ha spezzato la vita dinella notte tra il 5 e il 6 aprile lungo la110, che collega i comuni di Lizzano e Faggiano, nel cuore del. Le vittime sono due ragazzi di 23 e 19 anni e due ragazze minorenni.Il gruppo viaggiava a bordo di una Fiat Idea che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada in prossimità di una curva, ribaltandosi e terminando la corsa contro un albero. L’impatto, violentissimo, è avvenuto nei pressi della centrale Enel di Lizzano.Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale. Nonostante i tentativi di soccorso, per inon c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’e chiarire eventuali responsabilità.