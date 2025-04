Dayitalianews.com - Tragedia nel Tarantino: auto contro albero, morti 4 ragazzi

Laè avvenuta questa notte, 6 aprile, intorno alle 2.30 lungo la strada provinciale 110 che collega Faggiano a Lizzano, nel.Tragico incidente questa notte in provincia di Taranto. Il bilancio è terribile: quattro giovani sono. L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 di oggi, domenica 6 aprile, lungo la strada provinciale 110 che collega Faggiano a Lizzano, poco distante dalla centrale Enel di quest’ultimo Comune.Una prima ricostruzioneSecondo le notizie arrivate e una prima ricostruzione, un’con a bordo duee due ragazze – una Fiat – è uscita di strada nei pressi di una curva, ribaltandosi e poi terminando la corsaun. Non è sopravvissuto nessuno degli occupanti. I quattro sarebberopraticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia stradale ma, per i quattro giovani, però, non c’è stato niente da fare.