Tragedia a Sant'Angelo dei Lombardi: anziana cade in un pozzo e perde la vita

Nel tardo pomeriggio di ieri, 5 aprile 2025, intorno alle ore 18:50, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono stati allertati a seguito di una richiesta di soccorso per un’caduta in unprofondo circa 7-8 metri, situato all’interno della sua proprietà in Contrada San Pietro.