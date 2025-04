Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-04-2025 ore 19:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda sulla Cassia bis per un incidente all'altezza di Formello in direzioneintenso ilsulla carreggiata esterna raccordo concludi trapuntine da Appia brevi code peranche sul tratto Urbano dellaL'Aquila tra Portonaccio e il video per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via Salaria verso lo stadio Olimpico trafficata la via Salaria con code tra via di Villa Spada è l'uscita per la tangenziale a Centocelle per lavori sui binari tranviari attive fino al 11 maggio modifiche alla viabilità con divieti di transito e di sosta in base all' avanzamento dei lavori su via Giacomo Bresadola via Federico Delpino e via Filippo Parlatore deviazioni anche per linee bus 519 n 5 ed n 543 alle 20:45 all'Olimpicomeno Juventus attive le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta l'area circostante lo stadio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito