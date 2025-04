Traffico Roma del 06-04-2025 ore 18 | 30

Roma Un saluto dalla redazione Traffico in coda sulla Cassia bis tra le rughe Castel de' ceveri verso Roma segnalato anche un incidente code di 3 km per auguri sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa Cerveteri in direzione della capitale sulla A24 Roma-l'aquila-teramo code per Traffico tra Tivoli e la barriera di Roma Est code per Traffico sulla carreggiata esterna del raccordo trapuntino e doppia coda anche sulla carreggiata interna tra Cassia bis e Flaminia bravi code per Traffico anche sul tratto Urbano della Roma la la tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Pontina con code tra Spinaceto e l'Eur alla fiera di Roma Oggi ultimo giorno per la 34esima edizione di Romics possibile raggiungere la fiera anche con la linea ferroviaria Orte Fiumicino aeroporto 10 questo fine settimana i treni aggiunti all'offerta già esistente alle 20:45 di questa sera all'Olimpico Roma Juventus previste dal pomeriggio le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio stadio lo ricordiamo raggiungibile anche con le 18 linee del trasporto pubblico in partenza dai diversi quadranti della città maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito

