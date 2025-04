Traffico Roma del 06-04-2025 ore 08 | 30

Roma trovati dalla redazione questa mattina in centro si svolge la Run for autism a con partenza e arrivo a Piazza della Bocca della Verità i partecipanti hanno per via Petroselli via del Teatro Marcello Piazza Venezia via dei Fori Imperiali Largo Corrado Ricci via Cavour Piazza del Colosseo via Celio vibenna e via di San Gregorio Piazza di Porta Capena via del Circo Massimo via della Greca per la corsa fino alle 14 di oggi rimarranno chiuse via dei Cerchi e Piazza della Bocca della Verità alle 11:30 di questa mattina parte bici in rosa dalla pedalata solidale sull'importanza della prevenzione del tumore al seno chiuse in via Antonina Largo Cavalieri di Colombo viale delle Terme di Caracalla Piazza di Porta Capena via di San Gregorio al Celio vibenna e Piazza del Colosseo alla fiera di Roma il fine ultimo giorno di Romics edizione primavera 2025 per raggiungere il polo fieristico suggeriamo l'utilizzo dei treni della linea le 1 Orte Fiumicino aeroporto potenziato in questo fine settimana proprio il trasporto ferroviario con 10 convogli regionali in più rispetto a regolare servizio per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito

