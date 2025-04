Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-04-2025 ore 17:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione code perintenso sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma nel complesso scorrevole la circone sulla rete viaria del territorio spostamenti come ogni domenica agevolati dal fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge un invito alla prudenza per vento forte su parte del territorio particolare attenzione nel percorrere viadotti o in uscita dalle gallerie tratto chiuso per lavori su un tratto della via Salaria tra Antrodoco e sigillo In entrambe le direzioni termine lavori previsto per le 19 di oggi deviazioni sulla provinciale 64 proseguono i lavori anche sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino con chiusura in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Tina superiore Belmonte Castello deviazioni su strada provinciale intensoa Roma sulla carreggiata del raccordo con code a tratti trapuntine da Appia code peranche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcuna dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale