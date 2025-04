Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-04-2025 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 7 via Appia tra Formia e Itri per lavori nelle due direzioni per lavori chiusa la strada di grande comunicazione Sora Atina Cassino in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni sulla strada provinciale adiacente come ogni domenica infine anche oggi è in vigore è fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera su tutta la rete via Nazionale Escluso le autorizzati dalla legge la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//04/06/file47453d8c-5adc-4822-af5d-ed888bab8603PmCADtRuPor2xBGHVy3.flac