Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni dal 7 al 13 aprile 2025: Oylum e Behram si sposano

© ATVUn matrimonio decisamente movimentato è in arrivo nelle prossime puntate diYenersoy eDicleli diventeranno infatti marito e moglie, ma prima Güzide cercherà di interrompere inutilmente la cerimonia, organizzata in gran segreto, poiché certa del fatto che l’imprenditore stia obbligando con le minacce la giovane figlia incinta a contrarre matrimonio con lui.Maggiori informazioni nelle trame che seguono. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.05 e la domenica alle 15.30. Infine, appuntamento in prime time il venerdì. Ecco leda lunedì 7 a domenica 13Lunedì 7: Ebru tende un inganno a Ye?imGuzide decide di lasciare che sia Mualla a indagare su dove si nascondono, ma Tarik non intende starsene con le mani in mano e contatta un’agenzia investigativa per ritrovare sua figlia.