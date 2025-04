Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 7 aprile: Ozan parte con Selin per Amsterdam e spera nel perdono

è in cerca deldi Zelis, ma la ragazza è ancora molto delusa; l'occasione per la riconciliazione potrebbe arrivare da Oltan. Ecco cosa succederà nella puntata di domani, lunedì 7, di. La relazione trasembra giunta al capolinea. Nell'appuntamento di domani diproverà ancora a farsi perdonare, ma lei continua ad essere molto offesa per il suo comportamento. Ecco cosa accadrà nell'episodio di lunedì 7nella soap turca, in onda alle 14.10 su Canale 5. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, abbiamo assistito a un colpo di scena che sposterà gli equilibri della trama. Aiutata da Guzide e con il sostegno economico di Tarik, Oylum era in procinto di partire per gli Stati Uniti: lì avrebbe studiato e fatto nascere il bambino, lontano da occhi indiscreti.