Tra Empoli e Cagliari lo scontro salvezza finisce senza gol Il Verona strappa un punto al Torino

Empoli-Cagliari 0-0 Empoli (3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 6, Marianucci 6, Viti 6;Sambia 6.5 (20'st Ebuehi 6), Grassi 6, Henderson 6.5, Pezzella 6;Kouamè 6 (25'st Colombo 5.5), Cacace 5.5; Esposito 6.5 (39'stSolbakken sv).In panchina: Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Tosto, Kovalenko,Bacci, Konate. Allenatore: D’Aversa 6. Cagliari (3-4-2-1): Caprile 6.5; Palomino 6 (27'st Zappa 6), Mina6.5,. Feedpress.me - Tra Empoli e Cagliari lo scontro salvezza finisce senza gol. Il Verona strappa un punto al Torino Leggi su Feedpress.me 0-0(3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 6, Marianucci 6, Viti 6;Sambia 6.5 (20'st Ebuehi 6), Grassi 6, Henderson 6.5, Pezzella 6;Kouamè 6 (25'st Colombo 5.5), Cacace 5.5; Esposito 6.5 (39'stSolbakken sv).In panchina: Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Tosto, Kovalenko,Bacci, Konate. Allenatore: D’Aversa 6.(3-4-2-1): Caprile 6.5; Palomino 6 (27'st Zappa 6), Mina6.5,.

Lo scontro salvezza Empoli-Cagliari finisce 0-0. Finisce senza gol lo scontro salvezza Empoli-Cagliari. Lo scontro salvezza Empoli-Cagliari finisce 0-0. Empoli-Cagliari 0-0, gli highlights: termina senza gol il match del "Castellani". Tra Empoli e Cagliari lo scontro salvezza finisce senza gol. Il Verona strappa un punto al Torino. Pari e tanta noia in Empoli-Cagliari: D'Aversa resta terzultimo. Ne parlano su altre fonti

Lo scontro salvezza Empoli-Cagliari finisce 0-0 - Empoli e Cagliari pareggiano 0-0 nel delicatissimo scontro salvezza della 31ma giornata di Serie A. Al Castellani si assiste ad una partita bloccata dalla paura di perdere da parte di entrambe le squa ... (ansa.it)

Tra Empoli e Cagliari lo scontro salvezza finisce senza gol. Il Verona strappa un punto al Torino - Empoli-Cagliari 0-0 EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 6, Marianucci 6, Viti 6;Sambia 6.5 (20'st Ebuehi 6), Grassi 6, Henderson 6.5, Pezzella 6;Kouamè 6 (25'st Colombo 5.5), Cacace 5.5; Esposito ... (msn.com)

Il Cagliari si prende il punto: a Empoli finisce 0-0, resta il +6 - In avvio domina la prudenza. Al 6’ l’Empoli trova una buona giocata a liberare Cacace sulla sinistra, il neozelandese entra in area ma anziché calciare mette in mezzo e Luperto salva. Per il Cagliari, ... (msn.com)