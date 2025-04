Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE | i granata alzano i giri bianconeri ben piazzati

Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 24esima giornata di campionato 2024/25

La Juventus Under 15 torna in campo: nonostante abbia già aritmeticamente il primo posto in classifica vuole vincere il derby contro il Torino. Juventusnews24 segue LIVE il match.

Torino Juventus Under 15 0-0: sintesi e moviola

1? Fischio d'inizio – Cominciata Torino Juventus Under 15.
3? Juve subito aggressiva – Possesso palla bianconero
9? La difesa bianconera risponde presente – Chiuso senza problemi Santagata che si era involato sull'out sinistro
12? Alza i giri il Toro – Velaj conquista una punizione a centrocampo

Migliore in campo Juve: a fine partita

Torino Juve Under 15 0-0: risultato e tabellino

Reti:

Juventus Under 15: Repaci, Mazzotta, Samà, Berthe, Pioli, Mosso, Vidzivashets, Rastello, Pame, Pipitò, Salvai.

Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca. Parate, spettacolo e 3 gol in 10 minuti: una Juve stratosferica cala il poker nel derby della Mole. U15 Femminile | Il Derby della Mole è bianconero. Under 15 Serie A e B, la capolista Juventus domina il derby della Mole: Torino travolto 7-0 a Vinovo. Torino Juventus Under 16 1-1: Brancato regala il pareggio. Under 15 nazionali / Le immagini di Juventus-Torino 7-0. Ne parlano su altre fonti

