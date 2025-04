To Be Hero X la recensione | chi vuole essere un supereroe?

Hero X è una nuova serie animata ambiziosa e dalla premessa intrigante. Dopo aver visto il primo episodio su Crunchyroll ecco le nostre impressioni. Per amor d'onestà chi vi scrive è tenuto ad anticiparvi di aver insistito per poter seguire e recensire questo nuovo titolo, incuriosito fin dal primo annuncio con annesso trailer, datato. svariato tempo fa. Questo perché la combinazione di animazione classica e CGI, il ritmo forsennato e il design stilosissimo dei personaggi sembravano voler alzare l'asticella della qualità dell'animazione cinese, in piena crescita. Dopo una campagna di promozione che ha introdotto, uno alla volta, un nutrito e variegato, per quanto spesso stereotipato, cast di personaggi, To Be Hero X è finalmente ai nastri di partenza, uno strano esperimento di coproduzione sino-giapponese . Movieplayer.it - To Be Hero X, la recensione: chi vuole essere un supereroe? Leggi su Movieplayer.it Frutto di una collaborazione tra la giapponese Aniplex e la cinese bilibili, To BeX è una nuova serie animata ambiziosa e dalla premessa intrigante. Dopo aver visto il primo episodio su Crunchyroll ecco le nostre impressioni. Per amor d'onestà chi vi scrive è tenuto ad anticiparvi di aver insistito per poter seguire e recensire questo nuovo titolo, incuriosito fin dal primo annuncio con annesso trailer, datato. svariato tempo fa. Questo perché la combinazione di animazione classica e CGI, il ritmo forsennato e il design stilosissimo dei personaggi sembravano voler alzare l'asticella della qualità dell'animazione cinese, in piena crescita. Dopo una campagna di promozione che ha introdotto, uno alla volta, un nutrito e variegato, per quanto spesso stereotipato, cast di personaggi, To BeX è finalmente ai nastri di partenza, uno strano esperimento di coproduzione sino-giapponese .

