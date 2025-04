Tiro a segno | Balasaheb trionfa nella carabina 10 metri a Buenos Aires

Buenos Aires, città dell’Argentina che sta ospitando in questi giorni la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di Tiro a segno. Rudrankksh Balasaheb ha infatti vinto la prova dedicata alla carabina 10 m maschile, unica finale della giornata odierna. Prova di grande consistenza quella del tiratore, bravo a mettere a referto 252.9 punti totali, superando nel vìs-a-vìs finale l’ungherese Istvan Marton Peni, piazzatosi al secondo posto con 251.7. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato il padrone di casa Marcelo Julian Gutierrez, abile a raccogliere il punteggio di 230.1. Quarto posto poi per il cinese Honghao Wang; l’asiatico con 207.7 ha preceduto il neutrale Ilia Marsov, quinto a 187.7, oltre che l’australiano Jack Rossiter (166.0), l’altro indiano Arjun Babuta (144. Oasport.it - Tiro a segno: Balasaheb trionfa nella carabina 10 metri a Buenos Aires Leggi su Oasport.it Ancora un successo per l’India a, città dell’Argentina che sta ospitando in questi giorni la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di. Rudrankkshha infatti vinto la prova dedicata alla10 m maschile, unica finale della giornata odierna. Prova di grande consistenza quella del tiratore, bravo a mettere a referto 252.9 punti totali, superando nel vìs-a-vìs finale l’ungherese Istvan Marton Peni, piazzatosi al secondo posto con 251.7. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato il padrone di casa Marcelo Julian Gutierrez, abile a raccogliere il punteggio di 230.1. Quarto posto poi per il cinese Honghao Wang; l’asiatico con 207.7 ha preceduto il neutrale Ilia Marsov, quinto a 187.7, oltre che l’australiano Jack Rossiter (166.0), l’altro indiano Arjun Babuta (144.

