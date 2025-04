Internews24.com - Thuram Inter, nuovo record per il nerazzurro: ecco di cosa si tratta, il padre…

di Redazione, il bomber di Simone Inzaghi scrive unindisi, e il padre in tribuna invece.Marcus, che non segnava in Serie A dal 19 gennaio scorso (contro l’Empoli), ha siglato 14 gol in questo campionato, con 30 presenze e 2.186 minuti complessivi. L’ultima arrivata ieri pomeriggio nel pareggio esterno ottenuto per 2-2 contro il Parma. Per l’attaccantesidel miglior numero di reti in una singola stagione nei cinque principali campionati europei. Il gol realizzato ieri al Tardini non ha però portato a una vittoria, come invece era accaduto alla prima giornata a Marassi contro il Genoa, quando segnò una doppietta e il risultato finale fu 2-2. Invece, come riporta La Gazzetta dello Sport, in tutte le altre occasioni in cui il francese ha trovato la rete, l’è uscita vincitrice.