Screenworld.it - The Last Showgirl, la recensione: il fascino dell’incompiuto

Con The, Gia Coppola torna dietro la macchina da presa per raccontare una storia di caduta e rinascita, immersa nel paesaggio malinconico e scintillante di una Las Vegas in declino. Il film segna anche il ritorno sorprendente di Pamela Anderson in un ruolo drammatico, intenso e misurato, lontano anni luce dall’immagine pubblica che l’ha definita per decenni.L’idea alla base del film è forte: una riflessione sul tempo che passa, sulla femminilità vissuta al di fuori degli sguardi maschili e sull’identità di una donna che deve reinventarsi quando il palco si spegne. Tuttavia, a fronte di un concept carico di potenziale, Thefatica a trovare una direzione narrativa coerente e approfondita. Il risultato è un film che oscilla tra momenti di grande intensità emotiva e altri in cui la storia sembra sfuggire di mano, lasciando dietro di sé una scia di suggestioni irrisolte.