The Handmaid’s Tale vs realtà | di chi è oggi lo sguardo che ci osserva?

Handmaid’s Tale è un romanzo distopico scritto da Margaret Atwood nel 1985, poi divenuto celebre e pluripremiata serie tv. Il nucleo dell’opera è il controllo del corpo femminile, divenuto corpo dello Stato, la soppressione dei diritti individuali e la manipolazione della religione a fini politici. È ambientato a Gilead, società totalitaria sorta dove prima c’erano gli Stati Uniti, dominata da un regime teocratico che assegna alle donne ruoli fissi: le ancelle, come Offred, vengono usate per la riproduzione in una società in crisi di fertilità.L’opera è un monito potente contro derive autoritarie mascherate da moralismo. In Gilead, lo Stato esercita una forma estrema di biopolitica (alla Foucault): decide chi può vivere, riprodursi, amare. La sorveglianza è costante, il sesso è ritualizzato, la lingua abolita: è un ordine perfetto, ma disumano. Ilfattoquotidiano.it - The Handmaid’s Tale vs realtà: di chi è oggi lo sguardo che ci osserva? Leggi su Ilfattoquotidiano.it Theè un romanzo distopico scritto da Margaret Atwood nel 1985, poi divenuto celebre e pluripremiata serie tv. Il nucleo dell’opera è il controllo del corpo femminile, divenuto corpo dello Stato, la soppressione dei diritti individuali e la manipolazione della religione a fini politici. È ambientato a Gilead, società totalitaria sorta dove prima c’erano gli Stati Uniti, dominata da un regime teocratico che assegna alle donne ruoli fissi: le ancelle, come Offred, vengono usate per la riproduzione in una società in crisi di fertilità.L’opera è un monito potente contro derive autoritarie mascherate da moralismo. In Gilead, lo Stato esercita una forma estrema di biopolitica (alla Foucault): decide chi può vivere, riprodursi, amare. La sorveglianza è costante, il sesso è ritualizzato, la lingua abolita: è un ordine perfetto, ma disumano.

The Testaments: Il sequel di The Handmaid’s Tale ha trovato la sua protagonista. The Handmaid's Tale si prepara al gran finale: l'ultima stagione promette una rivoluzione. USA 2024: Trump vs Harris è anche una sfida generazionale. Hulu vs Netflix: perché The Handmaid's Tale cambia tutto. Intervista Burton LeBlanc [Makeup Artist]: I No-Makeup Makeup Look di ‘The Handmaid’s Tale’. Gli USA e il diritto all’aborto: la distopia di The Handmaid’s Tale è realtà?. Ne parlano su altre fonti

The Handmaid’s Tale: l’epica conclusione di una serie che ha segnato la televisione - La sesta e ultima stagione di *The Handmaid's Tale*, disponibile su TimVision dal 8 aprile, segna la conclusione della serie con protagonisti come June Osborne, Serena e il comandante Lawrence, affron ... (ecodelcinema.com)

The Handmaid’s Tale 6, arriva l’ultima stagione. Tutto quello che sappiamo - In un'America trumpiana che sembra sempre più il regime teocratico totalitario di Gilead, torna June Osborne. Per lo scontro finale. (gay.it)

Nessuna serie sarà mai come The Handmaid's Tale - A due anni dal lancio del suo quinto capitolo, The Handmaid's Tale torna dall'8 aprile su TimVision con la sua sesta e ultima stagione. Un finale di serie tra i più attesi del piccolo schermo che mett ... (today.it)