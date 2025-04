The Family anticipazioni dal 7 all’11 aprile 2025 | Aslan rapisce Devin

Family. Per proteggerla dall'accusa ingiusta di riciclaggio di denaro, Aslan Soykan decide infatti di rapire la moglie Devin Akin, ad un passo dal divorzio da lui. Un modo con cui Aslan cerca di far fallire il piano orchestrato dalla madre Hülya ai danni della sua amata Devin. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50. Ecco le anticipazioni.The Family: anticipazioni da lunedì 7 a venerdì 11 aprile 2025Lunedì 7 aprile 2025: i Soykan sotto inchiestaLa Procura Generale di Istanbul ha messo sotto inchiesta l'intera famiglia Soykan con l'accusa di riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti.

