The Duskbloods è un'IP di FromSoftware pubblicata da Nintendo, il gioco arriverà su PlayStation e Xbox?.

L’annuncio di Theha acceso subito i riflettori tra i fan dei soulslike e del mondo: si tratta infatti di una nuova IP di proprietà di, il celebre studio dietro capolavori come Elden Ring e Dark Souls. Inoltre è interessante segnalare che ilsarà pubblicato globalmente da, e in esclusiva perSwitch 2. In Giappone, invece, la distribuzione sarà gestita direttamente da.Ad ogni modo la notizia, condivisa dall’insider Genki su X, ha già sollevato numerosi interrogativi: Theanche su5 oSeries XS? Al momento, la risposta è no, come abbiamo avuto modo di scoprire al momento dell’annuncio ufficiale. Tutto indica che si tratti di una vera esclusiva per la nuova console, almeno per il lancio, anche se la proprietà dell’IP resta saldamente nelle mani del team di sviluppo giapponese.