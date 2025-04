The Couple annunciati gli opinionisti al fianco di Ilary Blasi Perché non c’è Simona Izzo

Couple sta per cominciare! Lunedì 7 aprile va in onda la prima – attesissima – puntata del nuovo programma televisivo condotto da Ilary Blasi. Nei giorni scorsi erano stati annunciati gli opinionisti, ovvero Simona Izzo e Luca Tommassini, ma alla fine c’è stato un cambio in corsa: Perché non vedremo la Izzo e al suo posto ci sarà Francesca Barra?The Couple, Perché non c’è Simona Izzo tra gli opinionisti e chi prende il suo postoAd annunciare in anteprima gli opinionisti di The Couple è stato Davide Maggio, ma c’è stato un cambio in corsa: del resto, aveva precisato l’assenza della firma. Non c’era nulla ancora di definitivo: quindi, Simona Izzo non sarà presente, ma al suo posto troveremo Francesca Barra in studio insieme al coreografo Luca Tommassini.Ed è sempre Davide Maggio a spiegare il motivo della mancata firma di Simona Izzo (che sarebbe stata perfetta nel suo ruolo): “Assente ultimamente al tavolo de La Vita in Diretta per l’impegno di Canale 5, alla fine ha preferito concentrarsi ed essere presente sul set di una nuova serie Mediaset, della quale vi annunciamo l’arrivo in anteprima”. Dilei.it - The Couple, annunciati gli opinionisti al fianco di Ilary Blasi. Perché non c’è Simona Izzo Leggi su Dilei.it Thesta per cominciare! Lunedì 7 aprile va in onda la prima – attesissima – puntata del nuovo programma televisivo condotto da. Nei giorni scorsi erano statigli, ovveroe Luca Tommassini, ma alla fine c’è stato un cambio in corsa:non vedremo lae al suo posto ci sarà Francesca Barra?Thenon c’ètra glie chi prende il suo postoAd annunciare in anteprima glidi Theè stato Davide Maggio, ma c’è stato un cambio in corsa: del resto, aveva precisato l’assenza della firma. Non c’era nulla ancora di definitivo: quindi,non sarà presente, ma al suo posto troveremo Francesca Barra in studio insieme al coreografo Luca Tommassini.Ed è sempre Davide Maggio a spiegare il motivo della mancata firma di(che sarebbe stata perfetta nel suo ruolo): “Assente ultimamente al tavolo de La Vita in Diretta per l’impegno di Canale 5, alla fine ha preferito concentrarsi ed essere presente sul set di una nuova serie Mediaset, della quale vi annunciamo l’arrivo in anteprima”.

The Couple, annunciati gli opinionisti al fianco di Ilary Blasi. Perché non c’è Simona Izzo. The Couple, il cast di Ilary Blasi: ecco le prime quattro coppie (e gli opinionisti) del nuovo reality. "Antonino Spinalbese concorrente di The Couple", nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi. The couple, chi sono gli opinionisti del reality game di Ilary Blasi. Grande Fratello 2024 stasera su Canale 5: cast, opinionisti e nuovi orari del reality show. The Couple, annunciati gli opinionisti: ecco chi saranno. Ne parlano su altre fonti

The Couple, annunciati gli opinionisti: ecco chi saranno - Pochi minuti fa Davide Maggio ha anticipato i nomi dei nuovi opinionisti di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in onda a partire da lunedì 7 aprile. (isaechia.it)

Opinionisti The Couple, chi sono: Francesca Barra e Luca Tommassini/ Perché Simona Izzo ha rifiutato? - Opinionisti The Couple, chi sono? Francesca Barra e Luca Tommasini: è ufficiale! Svelati i motivi del perché Simona Izzo ha rifiutato il ruolo ... (ilsussidiario.net)

The Couple, chi saranno gli opinionisti del nuovo programma di Ilary Blasi: due nomi a un passo dalla firma - Si fa via via più definito il cast di The Couple, nuovo reality game condotto da Ilary Blasi. Trapelano i nomi dei probabili opinionisti. (fanpage.it)