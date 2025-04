“Mi auguro che la previsione disull’sia sbagliata”. E’ quanto ha detto oggi, sabato 5 aprile, il ministro della Difesa Guido, commentando le dichiarazioni dell’imprenditore e politico al congresso delle Lega. “Non ho capitointendesse dire Elonquandova di possibiliin” aggiungendo nel corso del programma . L'articolo: “diin? Non sodire” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Sbircialanotizia.it - Terrorismo, Crosetto: “Musk parla di attentati in Europa? Non so cosa volesse dire”

Terrorismo, Crosetto: "Musk parla di attentati in Europa? Non so cosa volesse dire".

Terrorismo, Crosetto: "Musk parla di attentati in Europa? Non so cosa volesse dire".

La profezia di Elon Musk sul terrorismo in Europa spiazza Crosetto: la previsione e la reazione del ministro.

Terrorismo, Crosetto: "Musk parla di attentati in Europa? Non so cosa volesse dire".

Terrorismo, Crosetto: "Musk parla di attentati in Europa? Non so cosa volesse dire".

Terrorismo, Crosetto: "Musk parla di attentati in Europa? Non so cosa volesse dire".