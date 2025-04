Thesocialpost.it - Terribile incidente, volo di nove metri con l’auto: “Solo vent’anni”

È rimasto intrappolato per circa tre ore nella sua auto, una Fiat Cinquecento bianca, che è finita in un rio dopo undi. Il ragazzo, di 20 anni, è rimasto coinvolto in un gravenella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile 2025, a Chieri, in corso Torino.Ilnel rioIntorno alle 4 del mattino, il giovane viaggiava dalungo corso Torino. Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, che ha sfondato una rete protettiva, per poi fare undi circae cadere nel letto del rio sottostante.L’non visibileè finita in un punto isolato, molto difficile da vedere, soprattutto con il buio che avvolgeva la zona a quell’ora. Un guardiano di un’azienda vicina ha sentito un forte rumore e, uscito per verificare, non ha notato nulla di anomalo.