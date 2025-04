Thesocialpost.it - Terribile incidente, coinvolte tre persone. Strada chiusa: tutto bloccato

Un gravele si è verificato nella mattinata di sabato 6 aprile lungo la Sr325, in località Camino, coinvolgendo due auto e provocando tre feriti, tra cui uno in condizioni critiche.Intervento dei soccorsi eL’allarme è scattato intorno alle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118, con un’ambulanza della Misericordia di Vaiano e una della Pubblica Assistenza, oltre a una squadra dei vigili del fuoco e a una pattuglia dei carabinieri. Una delleè stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Stefano.Dinamica da chiarire e disagi alla viabilitàLa dinamica dell’è ancora in fase di accertamento. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per chiarire le responsabilità e ricostruire l’accaduto.