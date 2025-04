Thesocialpost.it - Terribile incendio, deposito in fiamme: cosa succede

inUndi vasta portata ha interessato oggi, a partire dalle 12, una cielo aperto di scarti della lavorazione del legno in un’azienda di Bicinicco, in provincia di Udine. I vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con 6 squadre, supportate da 2 autobotti e dalla squadra Nbcr provinciale (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), per domare leche hanno avvolto un grande cumulo di scarti lignei.L’azienda e la difficoltà dell’interventoIlsi trova all’interno di un’azienda specializzata nella produzione di pannelli truciolari e pannelli in fibre di legno pressato, che impiegano colle e resine trattate ad alte temperature. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente difficili a causa del vento, che ha alimentato l’, rendendo il lavoro dei vigili del fuoco ancora più arduo.