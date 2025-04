Lanazione.it - Terranuova Traiana sfida la capolista Livorno: missione salvezza in serie C

Leggi su Lanazione.it

alle prese con la. Sacconi e soci vogliono rimandare la festa per il ritorno inC del, che è soltanto questione di tempo. Anche se quella di oggi si profila unaquasi impossibile, Becattini proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo per fare risultato in ottica. Quando si parla dei ragazzi di Indiani si parla di un team "con un organico fuori categoria", come ha ricordato l’allenatore in seconda delMeniconi: "Lo affronteremo con umiltà e con la forza del nostro gruppo - ha detto - che avrà un obiettivo chiaro: mettere in campo una prestazione al di sopra delle nostre possibilità aiutati, perché no, anche da un po’ di fortuna". Becattini dovrà fare a meno di Marini, che deve scontare una giornata di squalifica. Il centrocampista biancorosso, già diffidato, è stato ammonito nella trasferta di Orvieto.