Terranuova Traiana-Livorno 1-1 le pagelle | solo 10 per gli amaranto

Livorno, 6 aprile 2025 – Le pagelle del Livorno. Cardelli 10: Arrivato dopo un anno di inattività, si è subito preso la titolarità dimostrando estrema affidabilità tra i pali. D'Ancona 10: Un giovane, non giovane, che come una spugna ha assorbito i consigli dei più esperti migliorando partita dopo partita. (Dal 46’ Botrini 10: Non era facile entrare in un gruppo già rodato, si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere di Indiani) Brenna 10: Il capitano della rinascita, leader in campo e fuori, con il pallone tra i piedi e nel difendere sugli avversari. Il Livorno in Serie C ripartirà da lui. Risaliti 10: Fuori categoria, difensore cannoniere. Gli aggettivi per lui non basterebbero mai, la serenità che dà a tutta la squadra è disarmante. Bonassi 10: Arrivato in silenzio, si è conquistato il posto da titolare grazie al duro lavoro in campo. Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana-Livorno 1-1, le pagelle: solo 10 per gli amaranto Leggi su Sport.quotidiano.net , 6 aprile 2025 – Ledel. Cardelli 10: Arrivato dopo un anno di inattività, si è subito preso la titolarità dimostrando estrema affidabilità tra i pali. D'Ancona 10: Un giovane, non giovane, che come una spugna ha assorbito i consigli dei più esperti migliorando partita dopo partita. (Dal 46’ Botrini 10: Non era facile entrare in un gruppo già rodato, si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere di Indiani) Brenna 10: Il capitano della rinascita, leader in campo e fuori, con il pallone tra i piedi e nel difendere sugli avversari. Ilin Serie C ripartirà da lui. Risaliti 10: Fuori categoria, difensore cannoniere. Gli aggettivi per lui non basterebbero mai, la serenità che dà a tutta la squadra è disarmante. Bonassi 10: Arrivato in silenzio, si è conquistato il posto da titolare grazie al duro lavoro in campo.

Serie D, Terranuova Traiana-Livorno in diretta. LIVE. Terranuova Traiana – Us Livorno 1-1. Malva colpisce il palo!. Serie D | Terranuova Traiana-Livorno 1-1, le pagelle: Bonassi firma la rete che vale la promozione. Diretta web. Terranuova Traiana-Livorno 1 a 1 (finale). Terranuova Traiana-Livorno 1-1, le pagelle: solo 10 per gli amaranto. Terranuova Traiana – Us Livorno 1-1. Amaranto promossi in Serie C!. Ne parlano su altre fonti

Terranuova Traiana-Livorno 1-1, amaranto in Serie C! - Primo tempo dominante dell'Inter che va avanti di due gol (Darmian e Thuram), poi il crollo nella ripresa per il pareggio del Parma che rimonta con Bernabè e Ondrejka. Conte ha una chance Per la ... (msn.com)

Terranuova Traiana-Livorno 1-1, le pagelle: solo 10 per gli amaranto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Serie D | Terranuova Traiana-Livorno 1-1, le pagelle: Bonassi firma la rete che vale la promozione - Il Livorno pareggia 1-1 sul campo del Terranuova Traiana e festeggia la promozione in serie C. Un pareggio che complice la sconfitta del Foligno proietta gli amaranto nel calcio professionistico. (livornotoday.it)