Terranuova Traiana-Livorno 1-1 amaranto in Serie C!

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 6 aprile 2025 – Cinque anni dopo l’Unione Sportiva Livorno 1915 è tornata nei professionisti. Basta il pareggio contro il Terranuova Traiana per 1-1 per decretare, finalmente, l’aritmetica promozione grazie anche alla sconfitta interna del Fulgens Foligno. Allo stadio Matteini è Bonassi a far esplodere i tifosi nel primo tempo trovando la rete del pari e garantire così una giornata memorabile alla città di Livorno. Formazione standard per Mister Paolo Indiani che schiera i titolarissimi nel consueto 3-4-2-1 con Daniele Cardelli in porta seguito da Edoardo D’Ancona, Duccio Brenna e Giacomo Risaliti nel braccetto difensivo. A centrocampo, sugli esterni, Luca Bonassi e Alessandro Calvosa con Filippo Bellini e Zaccaria Hamlili in cabina di regia. Sulla trequarti Alessandro Malva sostituisce lo squalificato Federico Dionisi e affianca Federico Russo alle spalle dell’unica punta Simone Rossetti. Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana-Livorno 1-1, amaranto in Serie C! Leggi su Sport.quotidiano.net Bracciolini (Arezzo), 6 aprile 2025 – Cinque anni dopo l’Unione Sportiva1915 è tornata nei professionisti. Basta il pareggio contro ilper 1-1 per decretare, finalmente, l’aritmetica promozione grazie anche alla sconfitta interna del Fulgens Foligno. Allo stadio Matteini è Bonassi a far esplodere i tifosi nel primo tempo trovando la rete del pari e garantire così una giornata memorabile alla città di. Formazione standard per Mister Paolo Indiani che schiera i titolarissimi nel consueto 3-4-2-1 con Daniele Cardelli in porta seguito da Edoardo D’Ancona, Duccio Brenna e Giacomo Risaliti nel braccetto difensivo. A centrocampo, sugli esterni, Luca Bonassi e Alessandro Calvosa con Filippo Bellini e Zaccaria Hamlili in cabina di regia. Sulla trequarti Alessandro Malva sostituisce lo squalificato Federico Dionisi e affianca Federico Russo alle spalle dell’unica punta Simone Rossetti.

